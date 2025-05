DESCUBRA

Qual é o nome mais bonito do mundo para meninos? Ciência responde

Pesquisa revela os nomes que mais agradam ao ouvido e ao coração

Seguindo a mesma linha de um estudo da Universidade de Birmingham, que elegeu Sofia como o nome feminino mais bonito do mundo, os pesquisadores também analisaram os nomes masculinos com base em sua musicalidade e no impacto emocional que causam quando são ouvidos. >