Só isso? Quanto ganha um figurante na TV brasileira?

Ex-figurante de 'Vale Tudo' expõe valores e descontos na Globo

Para muitos que sonham com os holofotes da televisão, a figuração pode ser a porta de entrada. Contudo, a realidade salarial nem sempre acompanha a expectativa. Giovanne Bittencourt, que integrou o elenco de apoio do remake de 'Vale Tudo', não hesitou em compartilhar sua experiência financeira com o portal LeoDias, desmistificando a ideia de altos ganhos: "Olha, o pessoal imagina que [o figurante] ganha horrores, valores altos, mas tem uma porcentagem que a gente ganha e é descontado do INSS". >