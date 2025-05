TERCEIRO FILHO

Rihanna confirma nova gravidez e brasileiros lamentam: 'Riricabana só em 2040'

Cantora fez revelação no tapete vermelho do Met Gala e brincou: 'Não preciso mais encolher a barriga'

Rihanna está à espera do terceiro filho! A revelação foi feita na noite da última segunda-feira (5), após a cantora aparecer no Met Gala. Ela cruzou o tapete azul do maior evento de moda do ano com um look criado por Marc Jacobs: um vestido combinado com blazer, chapéu e corset justo, deixando em evidência o barrigão de grávida. Ela e o companheiro, A$AP Rocky, também já são pais de RZA, de 2 anos, e Riot Rose, de 1 ano.>