ALERTA NAS REDES SOCIAIS

Ex-atriz da Globo é vítima de erro médico: 'Me deram a receita de outra pessoa'

Myrian Rios falou sobre episódio que viveu no último fim de semana, após passar mal

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2025 às 12:56

Myrian Rios falou que foi vítima de erro médico Crédito: Reprodução/Instagram

Myrian Rios relatou que foi vítima de erro médico em uma emergência hospitalar. A atriz de 66 anos usou as redes sociais para falar sobre o episódio pelo qual passou, e aproveitou para fazer um alerta sobre o caso. Ela disse que tudo começou após ter um mal-estar, com tremedeiras, durante o espetáculo Aluga-se um Namorado, no último sábado (4). No dia seguinte, ainda sentindo sintomas, procurou atendimento, mas as coisas não saíram como o esperado.>

"Sentia que estava com febre, a boca seca, tomando água e água, sei lá. Durante o dia, no domingo, comecei a sentir de novo a tremedeira. Tirei a minha pressão, estava 18 por 11, é muito alto. Fui pra emergência num hospital aqui perto de casa", falou a veterana.>

"Chegando lá, o médico me atendeu e pediu pra eu fazer os exames de urina, sangue e teste pra Covid. E demora duas horas, duas horas e meia pra ficar pronto. Depois, ficaram prontos e voltei no mesmo médico que tinha me atendido. Ele falou que eu tava com infecção urinária. Eu disse ‘de novo?’. Porque eu tive em janeiro, duas vezes. [Ele disse] ‘e você tá com pneumonia’. Ele passou a receita e perguntei se dava pra fazer o espetáculo e ele disse ‘dá'", continuou.>

A atriz contou que, em seguida, foi à farmácia com o filho e comprou os remédios. "Só não abri uma caixinha que até a farmacêutica perguntou se eu tinha bronquite para estar comprando". Ela fez o espetáculo e, depois, voltou para casa. Foi quando descobriu que estava com a receita errada.>

"Chegando em casa, o Pedro [filho] resolveu olhar se eu estava tomando corretamente [os remédios]. Quando ele pega a receita, não era minha, não era o meu nome. Vocês estão entendendo?", relatou.>

"Voltamos no hospital e uma curadoria me atendeu. Viram no computador que aquela pessoa da receita é que tinha pneumonia. Quer dizer: eu tomei tudo como se eu tivesse pneumonia. Ainda bem que não abri a caixinha da coisa lá que respira. E a mulher deve ter ido para casa com uma receita de infecção urinária", seguiu.>

Ainda no vídeo, Myrian fez um alerta: "Voltei pra casa e fiquei pensando: como é perigoso isso, né? Na correria, não verifiquei meu nome. Então, fica o alerta pra vocês: qualquer hospital que for, dá uma olhadinha se está seu nome e data de nascimento ali [na receita]", aconselhou.>