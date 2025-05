HUMOR

Longe da TV há 10 anos, Nerso da Capitinga vira influenciador: 'Levei puxão de orelha'

O ator aposta nas redes sociais para manter personagem vivo e comemorar 40 anos de carreira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de maio de 2025 às 12:11

Pedro Bismarck (64), o eterno Nerso da Capitinga, encontrou nas redes sociais um novo palco para seu humor. Fora da televisão desde 2014, o comediante mineiro se reinventou como criador de conteúdo digital e vem conquistando o público com vídeos curtos e situações engraçadas que resgatam o carisma do icônico caipira. >

Com quase 200 mil seguidores no Instagram, além de presença ativa no TikTok, Facebook e YouTube, Pedro agora leva o riso diretamente para a internet. A decisão de encarar esse novo formato não partiu de um plano pessoal, mas de um empurrão da família. "Não queria essa exposição nas redes, mas levei um puxão de orelha dos meus filhos. Hoje, faço com naturalidade", contou ele durante entrevista ao podcast Ágora Talks.>

No conteúdo que compartilha, Pedro mostra o cotidiano do personagem Nerso, sem a necessidade de piadas elaboradas. "Basta viver as situações e deixar o Nerso reagir a elas", explicou o ator, que atualmente mora em um sítio em Minas Gerais, a cerca de uma hora de Belo Horizonte.>