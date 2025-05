NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': Marlon termina noite frustrado ao presenciar Leo beijando Davi (06)

Capítulo revela virada na carreira de Marlon, embates amorosos e momentos emocionantes com Sofia e Kami

O capítulo de hoje (06) de Dona de Mim promete fortes emoções, reviravoltas e muita tensão no ar. Marlon (Chay Suede) decide voltar à ativa no ringue e, determinado, revela que foi sabotado por Carlos (Caio Blat). A decisão marca o início de uma nova fase para o lutador, que encontra apoio em Alan (Ícaro Silva) ao refletir sobre os próximos passos. >

Enquanto isso, Leo (Letícia Colin) opta por esconder de Stephany (Gabriela Loran) que ela perdeu o emprego, adiando uma conversa difícil. Do outro lado, Samuel (Pedro Guilherme) tenta contato com Leo, mas não consegue falar com a irmã. O garoto, no entanto, vive um momento de leveza ao passar um tempo divertido com Sofia (Mel Maia).>