DESABAFO

Ratinho revela que sofreu golpe do Pix e perdeu R$ 50 mil: 'Falou que era meu filho'

Durante o Programa do Ratinho, do SBT, o apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, desabafou que foi vítima do golpe do Pix e perdeu R$50 mil. Durante o relato, o apresentador de 68 anos explicou que recebeu uma mensagem de um número falso se passando por um de seus filhos pedindo a grande quantia. Como Ratinho ficou preocupado, ele logo fez a transferência.