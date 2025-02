JORGE AMADO

Rodovia baiana pode passar a ser chamada de Tieta do Agreste; entenda

Projeto de Lei homenageia escritor baiano

Maysa Polcri

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 09:29

A atriz Betty Faria interpreta Tieta na novela da Globo Crédito: Reprodução

Há vezes que a ficção se mistura com a realidade, e é até difícil definir qual é qual. Um exemplo dessas situações pode estar perto de acontecer no interior da Bahia. Mais precisamente em um trecho da BA-782, que liga a Linha Verde ao distrito de Costa Azul, no município de Jandaíra. Um projeto de lei quer batizar a rodovia como Tieta do Agreste. >

O que a história do escritor baiano tem a ver com a cidade de pouco mais de 9 mil habitantes? Ao escrever o clássico, Jorge Amado se inspirou em Mangue Seco, vila de pescadores localizada no litoral norte da Bahia. As dunas e os coqueirais do vilarejo, presentes no imaginário do autor, ajudaram a criar o cenário de Santana do Agreste, em que passa Tieta. >

A ideia de batizar a rodovia com uma das personagens mais conhecidas de Jorge Amado surgiu após a autorização da pavimentação do trecho. >

"É uma alegria ver essa conquista avançar. A pavimentação da BA-782 representa mais desenvolvimento, mobilidade e geração de oportunidades para Jandaíra. Agora, com este projeto de lei, queremos eternizar a memória de Jorge Amado e de Tieta, que ajudaram a colocar essa região no mapa da cultura e do turismo brasileiro”, afirma a deputada Ludmilla Fiscina (PV), autora do PL nº 25665/25. >