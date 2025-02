BLOCO AMADOS DE JORGE

1ª Lavagem da Fundação Casa de Jorge Amado antecipa Carnaval no Pelourinho

Evento gratuito será realizado no próximo dia 20, a partir das 18h

Tharsila Prates

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 18:22

Cenas dos livros de Jorge Amado serão reproduzidas ao ar livre Crédito: Divulgação/ Fernando Barbosa

O Carnaval no Pelourinho terá uma prévia de respeito. No próximo dia 20, será realizada a 1ª Lavagem da Fundação Casa de Jorge Amado, no Largo do Pelourinho. O evento gratuito, a partir das 18h, contará com a lavagem da escadaria do prédio pelas baianas do Centro Histórico, apresentação de grupos de fanfarras e do musical de rua ‘Bloco Amados de Jorge’, espetáculo com direção de Edvard Passos e direção musical de Luciano Salvador Bahia.>

“A maior festa popular do país transita pelas obras de Jorge Amado como em Dona Flor e Seus Dois Maridos e Tenda dos Milagres. Para celebrar essa sintonia entre Jorge Amado e o Carnaval, este ano resolvemos colocar o nosso bloco para desfilar nas ruas do Pelourinho”, destaca Angela Fraga, diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado.>

“Vamos unir teatro, música e literatura. Cenas dos livros de Jorge Amado serão reproduzidas ao ar livre, animando o verão e o pré-carnaval no Centro Histórico. Chamamos o público a se inspirar no universo literário amadiano para criar fantasias e acompanhar o cortejo”, completa Angela Fraga.>

Para Edvard Passos, o ‘Bloco Amados de Jorge’ é uma verdadeira ousadia carnavalesca, com músicas compostas por Gerônimo Santana, que também interpreta o personagem Quincas Berro d’Água: “É um lindo espetáculo teatral que vai às ruas festejar a gente da Bahia através de criações de Jorge Amado e músicas de Gerônimo. Um musical de rua carnavalesco ambulante soteropolitano, um bloco cênico cujos caminhos de Exu remontam ritos dionisíacos antigos”.>

“É uma espécie de teatro-carnaval inspirado nas preciosas festas de rua da capital baiana e cidades recôncavas, tendo o próprio Centro Histórico de Salvador como palco. Vista seu personagem favorito e venha conhecer a nova atração do Carnaval da Bahia, o bloco Amados de Jorge, finaliza Edvard Passos, no material de divulgação do evento pela Fundação.>

Cortejo>

O cortejo musical sairá da Fundação Casa de Jorge Amado, percorrerá toda a rua Maciel de Baixo, passa pelo Largo do Cruzeiro de São Francisco e finaliza no Terreiro de Jesus, no bar e restaurante Cantina da Lua. No trajeto, o público vai acompanhar cenas dos livros ‘Jubiabá’ (1935), ‘Gabriela, cravo e canela’ (1958), ‘A morte e a morte de Quincas Berro d'Água’ (1961), ‘Os pastores da noite’ (1964), ‘Dona Flor e seus dois maridos’ (1966), ‘Tereza Batista cansada de guerra’ (1972) e ‘Tenda dos Milagres’ (1965).>