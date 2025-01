RESTAURAÇÃO

Em Ilhéus, Casa de Jorge Amado é interditada e tem acervo transferido para teatro

Equipamento cultural tem danos estruturais, segundo prefeitura

A Casa de Cultura Jorge Amado, que funciona como museu no lar em que o célebre escritor baiano viveu até os 18 anos, no centro de Ilhéus, no Sul da Bahia, foi interditado nesta quarta-feira (8). O local, que vai passar por reforma devido a problemas estruturais, teve o acervo transferido para o Teatro Municipal de Ilhéus.