SORTE GRANDE

Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia

Já estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer ao sorteio de junho

Esther Morais

Publicado em 19 de junho de 2025 às 06:27

Disponibilizados bilhetes para sorteio de junho da Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/Sefaz-BA

Já estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer ao sorteio de junho da campanha Nota Premiada Bahia. Neste sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante relativas a compras feitas ao longo do mês de maio. Para verificar, basta fazer login no site da campanha, escolher a opção “Minha Conta”, “Bilhetes” e filtrar a busca pelo mês. >

Ao todo, são 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Atualmente, a campanha reúne mais de 855 mil participantes inscritos. De acordo com a Sefaz-BA, desde fevereiro de 2018 os sorteios da campanha já premiaram 5.959 pessoas, das quais 3.570 moram na capital, 2.385 no interior e quatro fora do estado.>

A ação é promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA). O resultado da premiação será divulgado na quinta-feira (26), no site Nota Premiada e nas redes sociais: @notapremiadabahia e @sefazbahia, no Instagram, @sefazbahia no Twitter e @sefaz.govba no Facebook. >

Sorteio milionário

No dia 17 de julho, um participante da Nota Premiada Bahia vai se tornar o mais novo milionário baiano. Concorre quem está cadastrado na campanha e realizou compras inserindo o CPF na nota fiscal entre 1º de junho de 2024 até 31 de maio de 2025.>

Com periodicidade anual, os sorteios especiais de R$ 1 milhão da Nota Premiada Bahia já contemplaram até hoje seis pessoas, das quais três residentes no interior baiano e três na capital.>

Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer nas premiações mensais de até R$ 100 mil e nas especiais de R$ 1 milhão, as entidades filantrópicas por ele escolhidas para compartilhamento das notas fiscais recebem pontos que serão acumulados até o final do período de quatro meses da etapa vigente do programa Sua Nota é um Show de Solidariedade.>