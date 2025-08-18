Transporte será retomado na Ladeira da Montanha a partir desta terça-feira (19)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 19:41
As linhas de ônibus que trafegam pela Ladeira da Montanha terão seu atendimento retomado a partir desta terça-feira (19), informou a Prefeitura de Salvador. A via estava interditada desde o início do mês de abril, após solicitação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em razão do risco de queda de partes de um imóvel tombado no trecho.
Com isso, as linhas de ônibus que estavam com seus itinerários modificados deverão retomar os trajetos de origem. Agentes de trânsito e transporte e também das concessionárias estarão pela região para orientar os usuários.
Confira as linhas afetadas:
0201 - Ribeira/Bonfim – Campo Grande
0201-01 Terminal da França - Ribeira/Bonfim
0205 – Massaranduba – Forte de São Pedro
0213 - Ribeira – Federação
0302 - Boa Vista de São Caetano/Capelinha – Campo Grande
0313 - Fazenda Grande do Retiro – Barra
0313-03 - Fazenda Grande do Retiro – Campo Grande
0321 - Marechal Rondon – Barra
0321-02 - Marechal Rondon – Campo Grande
0339 - Rodoviária Circular R 1
0419/ Z003- Pau Miúdo – França/Cpo Grande
0720 - Vale das Pedrinhas – Vila Rui Barbosa
1130 - Cabula 6 – Ondina
1137 - Pernambués – Barra
1203 - Tancredo Neves – Campo Grande
1230 - Sussuarana – Barra R1
1303 - Castelo Branco – Terminal Campo Grande
1340 - Estação Pirajá – Barra 1
1372 - Jardim Nova Esperança/Vilamar – Comércio/Lapa
1505 - Pirajá (RV) – Barra
1607 - Paripe – Barra
1607-01 - Paripe – Campo Grande
1613 - Piripiri - Campo Grande
1633 - Mirantes de Periperi – Ondina