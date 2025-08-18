ÕNIBUS

Transporte será retomado na Ladeira da Montanha a partir desta terça-feira (19)

Via estava interditada desde abril a pedido do Iphan por conta do risco de queda de partes de um imóvel tombado no trecho

Tharsila Prates

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 19:41

A via estava interditada desde o início do mês de abril, após solicitação do Iphan Crédito: Divulgação/ Semob

As linhas de ônibus que trafegam pela Ladeira da Montanha terão seu atendimento retomado a partir desta terça-feira (19), informou a Prefeitura de Salvador. A via estava interditada desde o início do mês de abril, após solicitação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em razão do risco de queda de partes de um imóvel tombado no trecho.

Com isso, as linhas de ônibus que estavam com seus itinerários modificados deverão retomar os trajetos de origem. Agentes de trânsito e transporte e também das concessionárias estarão pela região para orientar os usuários.

Confira as linhas afetadas:

0201 - Ribeira/Bonfim – Campo Grande

0201-01 Terminal da França - Ribeira/Bonfim

0205 – Massaranduba – Forte de São Pedro

0213 - Ribeira – Federação

0302 - Boa Vista de São Caetano/Capelinha – Campo Grande

0313 - Fazenda Grande do Retiro – Barra

0313-03 - Fazenda Grande do Retiro – Campo Grande

0321 - Marechal Rondon – Barra

0321-02 - Marechal Rondon – Campo Grande

0339 - Rodoviária Circular R 1

0419/ Z003- Pau Miúdo – França/Cpo Grande

0720 - Vale das Pedrinhas – Vila Rui Barbosa

1130 - Cabula 6 – Ondina

1137 - Pernambués – Barra

1203 - Tancredo Neves – Campo Grande

1230 - Sussuarana – Barra R1

1303 - Castelo Branco – Terminal Campo Grande

1340 - Estação Pirajá – Barra 1

1372 - Jardim Nova Esperança/Vilamar – Comércio/Lapa

1505 - Pirajá (RV) – Barra

1607 - Paripe – Barra

1607-01 - Paripe – Campo Grande

1613 - Piripiri - Campo Grande