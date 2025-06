SÃO JOÃO

Licor baiano atravessa gerações, rompe fronteiras e chega à Europa

Diego Lemos investiu na produção familiar e transformou a bebida em negócio

Maysa Polcri

Publicado em 19 de junho de 2025 às 06:00

Conheça a história do licor da Lemavos Crédito: Divulgação

No Recôncavo baiano, fazer licor é um ritual passado de geração em geração, nos quintais de casa. Foi assim que Diego Lemos teve o primeiro contato com a bebida. A paixão pela tradição abriu espaço para os negócios, e o licor virou projeto de pesquisa e, depois, indústria exportadora. >

Até conseguir espaço no mercado europeu com o produto baiano, Diego Lemos precisou trilhar um caminho que exigiu dedicação. Fez mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial e doutorado em Modelagem Computacional, ambos pelo Senai Cimatec. Ele uniu as técnicas de aprendizagem à intuição do "olhômetro" das receitas. E deu certo. >

“Lá atrás, percebi o quanto a produção era artesanal, feita ‘no olhômetro’, sem qualquer medição técnica. A maioria ainda usava prensa de madeira, a mesma de fazer farinha de mandioca”, conta. Em 2011, surgiu a ideia da marca Lamavos. A industrialização começou dois anos depois, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fabesb).>

Agora, os licores baianos da Lemavos serão exportados para França e Portugal. A conquista é resultado de anos de preparação, com apoio do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). Através do CIN, a empresa participou de mentorias e consultorias personalizadas que orientaram desde adequações regulatórias até mudanças nos rótulos. >

Diego Lemos investiu na produção familiar de licor Crédito: Divulgação

Os licores todos produzidos com frutas compradas diretamente de agricultores familiares e atendem a demanda o ano todo, seja por rede de supermercados, espaços especializados, e-commerce ou na loja da Lemavos em Porto Seguro, no Sul do Estado. Para atender todos os públicos, a indústria tem dois tipos de licores, sendo um popular (Sr, Nô) e um premium (Brazeiros). >

Entre os sabores que mais fazem sucesso estão mel de cacau, limão siciliano e canela, caju, maracujá e outros. Ampliando o mercado, a Lemavos também tem destilados de caju, cacau e jabuticaba em seu portfólio, além de aguardente de melado e rum.>