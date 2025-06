INTERIOR

Saiba quais trechos de rodovias terão o policiamento reforçado no São João

Operação da Polícia Rodoviária Estadual promove ações durante os feriados

Radares portáteis serão usados para coibir o excesso de velocidade, bem como bafômetros para identificar motoristas sob influência de álcool. A intensificação do policiamento ocorrerá especialmente nas rodovias que dão acesso aos municípios com grande tradição em festas juninas e nas rotas de destinos turísticos. >

A população contará com apoio das quatro unidades de policiamento rodoviário que cobrem toda a malha viária estadual: o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e as Companhias Independentes de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Itabuna, Barreiras e Brumado, além do efetivo do próprio CEPRv, que prestará apoio na coordenação, suporte operacional e logístico da operação. >