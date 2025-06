SE ORGANIZE

Guia junino: tudo que você precisa saber para curtir o São João na Bahia

Correio preparou super guia com orientações para viver os festejos juninos



Publicado em 18 de junho de 2025 às 15:13

Veja receitas fáceis de São João para fazer em casa Crédito: Shutterstock

Todo ano é a mesma agonia. Como uma ave-migratória, o povo de Salvador faz sua migração anual para qualquer lugar do interior que ele possa arder os olhos na beira da fogueira, encher a cara com licor de jenipapo de procedência duvidosa, alguns inclusive feitos no quintal da casa do tio barrigudo que recebe 72 pessoas no período, sem contar aquela bota guardada no armário que provavelmente vai descolar a sola no meio da festa. Ah, ainda tem o amendoim, a principal comida nas três refeições diárias durante os festejos juninos. Amendoim é uma miséria. Será que vale a pena pegar horas de engarrafamento na BR ou uma vida na fila do Ferry para viver este caos? É claro que vale!>

O CORREIO está aqui, adiantando o lado e lançando nosso guia completo da festa junina (mentira, a gente também quer viajar semana que vem) com todas as dicas para quem vai pegar estrada e para quem não vai também. Não é mais tão depressivo ficar em Salvador e ver 90% da sua população se picar. A capital não é só Carnaval e está repleta de programação junina no Pelô e grandes atrações para quem não pode pegar estrada. O rigoroso frio soteropolitano de 26ºC também é suficiente para colocar aquela botinha (que também vai arrancar a sola) e o casaco de couro sintético comprado na Shoppe.>

Pois bem. Bote seu chapéu de palha fura-olho, despeja um licorzinho no copo e se jogue no nosso guia que tem como destaque o protagonismo baiano na festa junina. Sim, o São João, assim como quase tudo no Brasil, nasceu em solo baiano. Guia também é o que não falta nesta edição: onde comprar acessórios juninos, como viajar na madrugada, programação completa dos festejos e muito mais! Mimamos tanto vocês que preparamos até playlist de forró, sem sertanejo, com mais de 11h de puro xote. Dá pra cruzar a Bahia escutando e ainda sobra tempo. E, para quem acha que o amendoim é o rei do pedaço, mostramos que o milho vence fácil a disputa. Tem bolo de aipim, fogos de artifício, bate-volta e muito mais. Boa leitura! Ah, já falamos que amendoim é uma miséria?>

