GUIA JUNINO

A decoração mais tradicional possível: saiba quais são os 10 itens mais buscados pelos baianos para os festejos juninos

Levantamento da Shopee identificou os preferidos para ornamentar as festividades de São João

Thais Borges

Publicado em 15 de junho de 2025 às 05:00

Os 10 itens de decoração mais buscados pelos baianos na Shopee Crédito: Reprodução

Uma decoração prática, bonita e que não foge da tradição. Se fosse possível definir as preferências dos baianos na hora de arrumar a casa para o São João, provavelmente seria algo com esses termos. Isso porque quem estava querendo comprar itens de festa junina este ano focou em objetos de decoração e itens para compor os looks para as comemorações. >

É o que revela uma análise de dados feita pela Shopee, uma das maiores plataformas de marketplace em operação no país, a pedido do CORREIO. Os resultados, obtido com exclusividade, levam em conta as buscas feitas pelos usuários entre janeiro e maio de 2025, tanto no Brasil quanto especificamente na Bahia. >

Para a Shopee, a busca de termos como ‘barraquinhas, bandeirinhas e prendas’ indica que os brasileiros têm desejo em montar suas próprias festas e celebrar a época. “Desde os itens mais básicos aos mais específicos para celebrações, notamos que os consumidores usam a Shopee para buscar os mais variados itens, podendo garantir os elementos necessários com a facilidade de um clique”, informa a marca, por meio de sua assessoria de comunicação. >

A lista considera os itens mais buscados e, entre os baianos, houve até quem pesquisasse por ‘bombinha’. No entanto, a plataforma não vende fogos de artifício. Assim, as únicas bombinhas disponíveis para decoração junina são apenas aquelas que servem para encher balões. >

Esse foi uma das pesquisas diferentes do resultado nacional geral, ainda que as demais buscas sejam semelhantes. No caso do ranking do Brasil, o mais buscado é ‘decoração festa junina’, que acaba incluindo diferentes tipos de itens. A pesquisa é seguida por ‘mesa festa junina’, bandeirinhas, painel de festa junina e kit festa.>

Top 10 Bahia

1. Bandeirolas festa junina>

2. Mesa festa junina>

3. Decoração festa junina>

4. Bandeirinhas festa junina>

5. Kit festa junina>

6. Chapéu de palha>

7. Balão festa junina>

8. Barraquinha festa junina>

9. Bombinha festa junina>

10. Lembrancinha festa junina>

Top 10 Brasil

1. Decoração festa junina>

2. Mesa festa junina>

3. Bandeirinhas>

4. Painel festa junina>

5. Kit festa junina>

6. Chapéu festa junina>

7. Balão festa junina>

8. Bandeirolas festa junina>

9. Barraquinha festa junina>