GUIA JUNINO

Mesmo com o fim das festas fechadas, bate-volta ainda é opção para quem vai curtir no interior; veja opções

Cruz das Almas é uma das cidades mais procuradas

M Moyses Suzart

Publicado em 15 de junho de 2025 às 15:00

Cruz das Almas ainda é a mais procurada no esquema bate-volta Crédito: Divulgação

Francisco Venet não sabe bem o ano, mas lembra bem que tinha acabado de conduzir um bando de jovens, no esquema bate-volta, para Santo Antônio de Jesus no São João. Eles já estavam comendo água desde a saída de Salvador. “Já era noite, a festa pegando fogo, quando um grupo veio até o ônibus, procurando um dos amigos que eles deram falta desde cedo. Procuramos por toda parte e nada, até que resolvi abrir o bagageiro. Ele estava lá, bêbado, dormindo. Pegou o bate-volta e nem curtiu a festa”, lembra Francisco, dono da agência de viagens Axé Bahia. Para quem já viveu a experiência de um bate-volta junino, sabe que história não falta para contar. E para quem acha que esta prática acabou junto com as festas pagas, se engana. >

“Uma vez uma menina me ligou no outro dia de manhã do bate-volta: ‘seu Francisco, quem era aquele menino que sentou comigo no ônibus? Pelo amor de deus, arruma o telefone e o nome dele pra mim’. Eles namoraram a viagem toda e ela nem perguntou o nome dele”, lembra Venet, que desde 1992 conduz pessoas que querem curtir o São João no interior, mas precisa retornar no outro dia. Este ano, sua empresa fará bate-volta para Conceição do Jacuípe, Santo Antônio de Jesus, Serrinha e a mais procurada, Cruz das Almas. Os ônibus sairão diariamente, entre os dias 20 e 24 de junho, com saída de Salvador que varia entre 17h e 18h, a depender do local. >

O embarque acontece em pontos estratégicos como o Shopping da Bahia. Os ônibus, em sua maioria executivos, contam com ar-condicionado, banheiro, wi-fi e até frigobar com água mineral. É o procedimento de boa parte das agências que prestam este serviço. Só não tem bebida alcoólica. O motivo é, entre outros, casos como o ocorrido narrado no início da matéria. A turma se empolgava e o risco de dar problema na viagem era grande. >

Com a proibição da bebida, as ocorrências, ao menos na ida, são raras. O retorno depende de cada agência. Algumas saem meia-hora após a última banda tocar, outras podem sair com horários mais esticados, como a agência Larissa Passeios, que sai apenas às 8h da cidade. Dá até para tomar um café da manhã reforçado. >

A expectativa das agências que realizam o serviço de bate-volta é que cerca de 500 pessoas farão este trajeto durante os dias de festa, por agência. Um número aquém da época de ouro do bate-volta, quando ainda existiam as festas de camisa, como o Piu-Piu, Forró do Lago, entre outros. Este ano outro fator esfriou a procura. Quando o feriado junino cria um feriadão esticado, geralmente as pessoas que viajam optam em alugar casa entre amigos, além das moradias de parentes no interior.>

Aplicativo >

Outra opção, apesar de não ser tão barata quanto o bate-volta de ônibus, é o transporte de aplicativo. Um Uber, saindo de Salvador em direção à Cruz das Almas custa, em média, R$ 327. Para uma pessoa pode ser salgado, mas dividido por quatro, sai por R$ 81,75 pra cada, a ida. “Mas dá pra fazer um pacote, conversar o preço. Tem dois anos que sou Uber e já levei pra Cruz e Conceição do Jacuípe. Fecho preços que dá uns 150 pra cada, ida e volta”, disse o motorista de aplicativo, Alberto Carlos. >

Para quem quer aproveitar o São João com responsabilidade e economia, o bate-volta é uma alternativa certeira. Evita gastos com hospedagem, elimina o risco de dirigir sob efeito de álcool ou cansado, e garante que ninguém fique de fora da festa por falta de tempo ou planejamento. Com tanta oferta disponível, basta escolher o destino. Opção não falta (veja ao lado). >

Seja para dançar coladinho, reencontrar um amor perdido ou até dormir no bagageiro sem ver um passo de forró, o bate-volta junino continua vivo e sendo palco de histórias inusitadas e muitas vezes inesquecíveis. No fim das contas, o que vale é entrar no clima, ir para o interior só com a roupinha quadriculada e cair na estrada. Porque São João no interior, mesmo que seja só por uma noite, vale a pena.>

CRUZ DAS ALMAS>

Larissa Passeios: Preço: R$ 99 / Datas: 21 a 23 / Saída: 16h15 (Shopping da Bahia) / Retorno: 30 min após o fim da festa. >

Axé Bahia: Preço: R$ 99 / Datas: 20 a 24 / Saída: 16h15 (Shopping da Bahia) / Retorno: 5h >

Azevedo Turismo: Preço: R$ 120 / Datas: 20 a 24 / Saída: 16h15 (Shopping da Bahia) / Retorno: 30 min após o fim da festa. >

Anselmo Turismo: Preço: R$ 120 / Datas: 20 a 24 / Saída: 17h (Shopping da Bahia) / Retorno: 5h>

BERIMBAU>

Larissa Phasseios: Preço: R$ 99 / Datas: 19 a 24 / Saída: 17h (rodoviária) / Retorno: 5h>

Axé Bahia: Preço: R$ 99 / Datas: 20 a 24 / Saída: 16h15 (Shopping da Bahia) / Retorno: 5h >

Azevedo Turismo: Preço: R$ 100 / Datas: 19 a 24 / Saída: 18h (Shopping da Bahia) / Retorno: 5h.>

SANTO ANTÔNIO DE JESUS>

Larissa Passeios: Preço: R$ 99 / Datas: 21 a 23 / Saída: 15h (rodoviária) / Retorno: 8h. >

Axé Bahia: Preço: R$ 145 / Datas: 20 a 24 / Saída: 16h30 (Shopping da Bahia) / Retorno: 5h >

Azevedo Turismo: Preço: R$ 130 / Datas: 20 a 24 /Saída: 17h (Shopping da Bahia) / Retorno: 5h.>