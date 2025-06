GUIA JUNINO

É logo ali! Cidades oferecem festa gratuita, atrações de peso e clima de interior a menos de 100 km de Salvador

Tem forró, tem bate-volta e tem programação de sobra: veja onde curtir o São João perto da capital sem enfrentar horas de estrada

M Moyses Suzart

Publicado em 15 de junho de 2025 às 05:00

São João em Mata de São oferece grandes atrações e pertinho de Salvador Crédito: Prefeitura de Mata / Divulgação

A matéria não é investigativa, mas ela não quis se identificar. O motivo: o namorado vai para Jequié, curtir a festa junina na casa de seus pais, enquanto ela, coitada, vai ficar em Salvador trabalhando. Pelo menos na cabeça do chifrudo. Enquanto ele pega 368 km de estrada, a criatura vai para Mata de São João com o boy reserva, no esquema bate-volta, pois só vai precisar pegar 61km de estrada para ver praticamente as mesmas atrações que o titular verá em Jequié. Não aconselhamos a traição, mas a ideia é massa. Para quem não quer ou não pode pegar uma longa estrada para as cidades mais tradicionais do São João, mas não quer deixar de curtir o interior, temos as soluções. >

Inspirados no esquema da criatura acima, fizemos um roteiro de cidades com, no máximo, 100 km de distância de Salvador, mas que terão um São João de gente grande, sem precisar desgrudar da capital baiana. Atrações conhecidas como Flávio José, Calcinha Preta e Adelmário Coelho estarão presentes na grande rota junina, como Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Bonfim e Cruz das Almas, mas também cantarão em lugares muito mais próximos, como cidades da Região Metropolitana e Recôncavo, que pode levar apenas uma hora de viagem. >

“É muito bom. Nós vamos pra Mata [de São João] de forma estratégica, pois ali tem cidades próximas com boas atrações. Se não tiver bom lá, a gente corre pra Pojuca, que fica a uns 15 minutos de distância. Se quiser, vamos para Camaçari, dá meia-hora. Nós vamos com outro casal no mesmo carro e lá decidimos o que faremos e onde ficaremos”, disse nossa aventureira multi love. >

Ela e o love adjunto farão um esquema diferente. Os casais vão sair no sábado de Salvador, depois do almoço, para procurarem uma pousada ou algum outro lugar com intuito de pernoitar em Mata ou Pojuca. Conseguindo, ficam sábado e domingo, onde poderão ver atrações como Flor Serena, Adelmário Coelho, Cavaleiros do Forró, Mari Fernandez, Tarcísio do Acordeon, Flávio José, Alcymar Monteiro, Tarcísio do Acordeon e Saulo Fernandes (confira tabela), caso prefiram ficar entre Pojuca e Mata. A distância das duas cidades é de 16 km. Caso contrário, um será eleito, sob sorteio, como motorista da rodada e não vai poder beber. É virote certo. >

Rafael Almeida também vai para Pojuca, com sua digníssima noiva, mas por outros motivos. Ele é empresário e não quer fechar a loja, mas também não abre mão do São João do interior. Nos anos anteriores ele já curtiu festas de cidades tradicionais, como Bonfim, onde enfrentou 427 quilômetros e mais de 8 horas de viagem, por conta dos engarrafamentos, para curtir três dias de festa, mas dois só viajando. Ele fechará a loja no sábado, indo direto para Pojuca, onde tem familiares, retornando na segunda direto para a loja. >

“Pojuca tem essa vibe de interior e é isso que eu gosto também. Tipo, eu já fui para outros interiores muito mais distantes, como Bonfim, que hoje não tem mais como ir por conta da minha loja. Mas, tipo, eu consigo me sentir bem em Pojuca da mesma forma ou até melhor que Bonfim”, disse Rafael. >

Outra opção bem pertinho de Salvador é a festa Camaforró, em Camaçari. É a cidade mais próxima, inclusive. A viagem dura cerca de 45 minutos, com vários roteiros. O mais rápido é pela BR-324 até a entrada para a BA-535. Quer forró raiz? Em Camaçari terá Cavaleiros do Forró, Adelmário e Flávio José. Também terá outros segmentos, como o axé de Bell Marques e o pagodão de Leo Santana. Se der, ainda dá pra pegar estrada até o Litoral Norte e encontrar uma pousada em alguma praia de lá e finalizar o ‘date’ em grande estilo. >

As atrações ganharam tanta atenção, que na divulgação oficial da programação das redes sociais tinha gente achando que era festa paga. “Aff! Já tenho destino certo nesse São João. Primeiro Sanjú em Camaçari. E tome xote”, disse uma seguidora, ao saber que era tudo de graça. >

BR-324

Se a ideia é não abrir mão do forró, opções no recôncavo e BR-324 são variadas. Dá inclusive para pernoitar e retornar no outro dia ou fazer o tradicional virote. Contudo, é preciso um cuidado redobrado neste esquema. Nada de bebida alcoólica para quem for conduzir o veículo. Na hora de ir embora, se o condutor tiver cansaço, vale até uma soneca no carro, enquanto os demais continuam curtindo. A prudência deve falar mais alto que a vontade. >

No caminho da BR-324, cidades como Candeias, São Sebastião do Passé, Catu e Conceição de Jacuípe já divulgaram atrações que vão de Flávio José a Jorge & Mateus, passando por Bell Marques, Mari Fernandez, Simone Mendes e até pagodeiros como Léo Santana. E o melhor: são todas festas gratuitas, o que anima ainda mais quem quer curtir o São João sem pesar no bolso.>

A vibe do interior está garantida, seja em um bate-volta ou em um fim de semana inteiro de forró. E nem precisa enfrentar horas de estrada ou deixar de viajar porque precisou ficar na capital por motivos alheios à sua vontade. Quem quiser esticar um pouco mais, ainda têm cidades como Alagoinhas ou Cachoeira, que, embora ultrapassem os 100 km, oferecem festas de grande porte e com aquele clima junino raiz. Em Cachu, tem até o reggae de Edson Gomes e uma vasta programação de samba de roda durante o dia. >

No fim das contas, o importante é não deixar o São João passar em branco. E com tantas opções por perto, dá pra dançar numa sala de reboco sem sair da rota, nem que seja para trabalhar de virote no outro dia. Tá valendo. >

Litoral Norte

Assim como no carnaval, sempre tem uma galera que faz o caminho contrário da maioria, escolhendo o litoral como refúgio para se esconder da tradicional muvuca interiorana, como a propagandista médica, Mariana Tapioca, que resolveu alugar uma casa em Guarajuba para passar o período junino com a família, incluindo a turma que veio dos Estados Unidos de férias. Contudo, isso não significa que não vão curtir o São João. >

“Vamos aproveitar o São João, sim!. Faremos fogueira em casa, trazer essa cultura nordestina para o pessoal que vem de fora. Vamos procurar um forró aqui em Guarajuba”, disse Mariana, que não abre mão do festejo, mas prefere também o sossego em família. Foi a possibilidade que nós encontramos de reunir a família que mora longe, né? Meu irmão mora nos Estados Unidos, com a família dele, com os filhos, e nós conseguimos juntar todo mundo em Guarajuba”, explica, alegando outro motivo de trocar o interior pelo litoral: parte da família, que é norte-americana, nunca viu o mar daqui. >

O São João de Praia do Forte terá atrações locais de forró Crédito: Dvulgação

Tapioca alugou uma casa num condomínio. É possível ainda conseguir casas com preços que variam entre R$ 2.700 e R$ 6 mil. Por ser um período de baixa estação, não é difícil encontrar pacotes que acabam sendo mais baratos que uma viagem ao interior durante o São João. Se a opção for pousada, alguns locais em Guarajuba, como a Pousada Mar de Guarajuba, oferecem pacotes de três dias por R$ 1.200, o casal. >

O preço não é muito diferente em Praia do Forte ou Imbassaí. Apartamentos no Airbnb, com piscina, chegam a custar R$ 2.500, entre os dias 19 e 24, podendo abrigar até cinco hóspedes. E se engana quem pensa que não terá forró nos dois locais. Segundo a prefeitura de Mata de São João, Imbassaí e Praia do Forte terão festa junina nas suas respectivas praças entre os dias 21 e 23 de junho, com atrações locais de forró. >

“Estamos promovendo uma festa que respeita nossas raízes e dá visibilidade aos nossos artistas. Imbassaí e Praia do Forte vão viver noites inesquecíveis, com alegria, segurança e tradição. Nosso objetivo é fazer com que cada pessoa que participe se sinta parte dessa grande celebração popular”, disse a secretária de Cultura e Esportes, Manuela Rates.>

Já o casal Roberta Neri e Bruno Amaral vão ainda mais longe: em Itacaré. “A escolha é justamente para fugir do fluxo intenso e encontrar um lugar onde a gente possa dançar forró e ter um pouco de sossego também. Nós dois surfamos e podemos unir um pouco do esporte, descanso e ainda assim estar em um contexto junino, pois encontramos por lá as fogueiras, os enfeites, as comidas típicas…”, conta Roberta. Para ela, ir para um interior pode estressar mais do que se divertir. >

“Ir para os interiores com São João famoso é também ter que lidar com cidades muito cheias e, às vezes, até sem infraestrutura para suportar a quantidade de pessoas que chegam nesta época”, completa. Em Itacaré terá São João dos bairros, com forró do Marimbondo entre os dias 22 a 24. >

Programação das cidades com menos de 100k de Salvador

Cidades com atrações divulgadas: >

Camaçari>

Distância: 42 km, 50 min (via BA-526 ou BA-099)>

Clima no São João: 22–28°C>

Principais atrações: Bell Marques, Tierry e Estakazero (20); Mestrinho, Cavaleiros do Forró e Natanzinho (21); Flávio José, Tarcísio do Acordeon, Adelmário Coelho, Leo Santana e Devinho (22); Solange Almeida (23)>

Candeias>

Distância: 45 km (45 min, via BR-324)>

Clima no São João: 22–26°C>

Principais atrações: Solange Almeida, Joelma, Belo, Natanzinho Lima, Bruno e Marrone, Tony Salles, Estakazero, Mestrinho e Seresta do Rasta (As datas não foram divulgadas)>

Mata de São João>

Distância: 61 km (via BA‑093)>

Clima no São João: 22–26°C>

Principais atrações: Cavaleiros do Forró e Mari Fernandez (21); Tarcísio do Acordeon, Flávio José e Alcymar Monteiro (22); Dorgival Dantas, Zé Vaqueiro e Calcinha Preta (23)>

São Sebastião do Passé >

Distância: 62 km (1 h, via BR-324)>

Clima no São João: 22–26°C>

Principais atrações: Bell Marques, Mari Fernandez, Solange Almeida e Zé Felipe (As datas não foram divulgadas)>

Pojuca >

Distância: 75 km (1h05, via BA‑093) >

Clima no São João: 22–26°C>

Principais atrações: César Menotti e Fabiano (20); Flor Serena e Adelmário Coelho (21); Tarcísio do Acordeon e Saulo Fernandes (22); Tayrone e Calcinha Preta (23/6)>

Catu>

Distância: 94 km (1h 36 min, via BR-324 e BR-110/BR-420)>

Clima no São João: 20°– 26 °C>

Principais atrações: Mari Fernandez, Estakazero, Thiago Aquino, Colher de Pau e Cangaia de Jegue (As datas não foram divulgadas)>

Conceição de Jacuípe>

Distância: 100 km (1h 43 min, via BR-324)>

Clima no São João: 20°– 28 °C>

Principais atrações: Calcinha Preta, Flávio José, Estakazero e Virgílio (19); Simone Mendes, Devinho Novaes e Kart Love (20); Léo Santana e Solange Almeida (21); Jorge e Mateus e Matheus Fernandes (22); Bell Marques e Zé Vaqueiro (23); Mari Fernandez e Silvano Salles (24)>

Cidades bônus para quem quer esticar mais um pouco:>

Alagoinhas>

Distância: 123 km (2h 17 min, via BR-324)>

Clima no São João: 22–26°C>

Principais atrações: Adelmário Coelho (21), Flávio José e Alcymar Monteiro (22); Calcinha Preta e Dorgival Dantas (23)>

Cachoeira>

Distância: 123 km (2h 17 min, via BR-324)>

Clima no São João: 22–26°C>

Principais atrações: Tarcísio do Acordeon, Tony Sales, Saulo, Frank Aguiar, Edson Gomes, Limão com Mel, Sine Calmon, Colher de Pau e Cangaia de Jegue (As datas não foram divulgadas)>

Atrações não divulgadas:>

Lauro de Freitas>

Distância: 15 km, (25 min, via BA-099)>

Clima no São João: 23–26°C>

Vera Cruz (Ilha de Itaparica) >

Distância: 18 km (40 min de lancha)>

Clima no São João: 18–26°C>

Simões Filho >

Distância: 30 km (35 min, via BR-324)>

Clima no São João: 22–26°C>

Madre de Deus >

Distância: 63 km (1 h, via BR-324 + BA-522)>

Clima no São João: 22–26°C>

Santo Amaro >

Distância: 79 km (1 h 20 min, via BR‑324 + BA‑026)>

Clima no São João: 22–26°C>

Saubara >

Distância: 93 km (1h 30 min, via BR‑324 + BA‑420)>

Clima no São João: 22–26°C>

Salinas da Margarida>

Distância: 73 km (2h, via ferry e BA-001)>

Clima no São João: 21°– 26 °C>

Nazaré das Farinhas>

Distância: 78 km (2h, via ferry e BA-001)>

Clima no São João: 20°– 26°C>

Comemoram o São Pedro:>

Itaparica (sede) >

Distância: 22 km (1 h10 min de ferry)>

Clima no São João: 18–26°C>

Principais atrações: João Gomes e Arriba Saia (27); Adelmário Coelho e Xanddy Harmonia (28); Virgílio, Bell e Nattan (29)>

Dias d’Ávila >

Distância: 58 km (1 h, via BA-093)>

Clima no São João: 22–26°C>

Principais atrações: Solange Almeida, Mari Fernandez, Alcymar Monteiro e Filomena Bagaceira (As datas não foram divulgadas)>

Amélia Rodrigues>

Distância: 88 km (1h 16 min, via BR-324)>

Clima no São João: 20°– 28 °C>

Principais atrações: Flávio José e Seu Maxixe (27); Targino Gondim e Devinho Novaes (28); Estakazero (29)>