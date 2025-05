MAIO CINZA

Mais de 11.400 casos de câncer no cérebro e medula espinhal devem surgir em 2025; conheça os sintomas

O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento de tumores cerebrais

Elis Freire

Publicado em 13 de maio de 2025 às 07:00

Diagnóstico de tumor no cérebro

O câncer do Sistema Nervoso Central, que inclui cérebro e medula espinhal, pode apresentar muitos sintomas e causar enorme impacto na qualidade de vida do paciente. Mais de 11.400 novos casos de câncer desse tipo devem surgir em 2025 no Brasil, de acordo com estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Na Bahia, a estimativa é de 660 novos casos neste ano. >

O Maio Cinza, mês dedicado à conscientização sobre os tumores cerebrais, alerta para a importância do diagnóstico precoce da doença que é altamente letal e pode apresentar sintomas muito variados, a depender da região onde se instale.>

Sintomas

Perda da visão ou visão duplicada, dores de cabeça, náuseas e vômitos, desmaios, tonturas, convulsões, confusão mental, falta de equilíbrio, perda da fala, alterações no olfato, fraqueza muscular, dormência em pernas e braços, problemas de memória, movimentos involuntários e dificuldade de engolir alimentos são alguns dos sintomas que podem ocorrer nesse tipo de câncer. >

"É importante estar atento e buscar imediatamente seu médico para investigar qualquer sintoma", afirma a oncologista Geila Nuñez, da Oncoclínicas na Bahia. A especialista destaca que a dor de cabeça é um dos sinais mais comuns, presente em até metade dos casos. “Sintomas neurológicos podem estar associados também a outras condições de saúde como derrame cerebral, por exemplo, então é fundamental avaliação médica e exame de imagem para o diagnóstico diferencial precoce e tratamento adequado", ressalta. >

A oncologista Daniela Barros explica que o câncer de cérebro e medula espinhal não tem as causas bem conhecidas pela comunidade científica, o que torna a atenção aos sintomas essencial para um diagnóstico precoce. "Por ser um câncer de causas muito inespecíficas e pouco conhecidas, não existe uma rotina de exames para prevenção, o que torna a atenção aos sintomas essencial para o diagnóstico precoce", afirma a especialista. >

A médica, no entanto, lembra que nos casos de pessoas com histórico de câncer em outros órgãos ou que sofrem de síndromes genéticas específicas que são fatores de risco para os tumores cerebrais. Estes pacientes devem contar com acompanhamento médico.>

Impactos

O Sistema Nervoso Central é responsável por comandar todas as funções do organismo, então, o impacto pode ser encontrado por todo o corpo. “A depender da região afetada pelo tumor, a qualidade de vida do paciente pode ser bastante impactada, comprometendo suas atividades diárias, com perda de autonomia e alterações comportamentais, como ansiedade, tristeza, depressão", esclarece a oncologista Larissa Moura, da Oncoclínicas. >

Tratamento