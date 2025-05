Danilo Gentili alfineta ex-assistente de palco ao vivo

CLIMÃO

Publicado em 15 de maio de 2025 às 10:12

Danilo Gentili Crédito: Reprodução

Um comentário feito por Danilo Gentili no programa The Noite, do SBT, na última terça-feira (13), tem sido apontado como uma indireta para Juliana Oliveira, que era sua assistente de palco e denunciou Otávio Mesquita por abuso sexual recentemente. Durante a atração, o apresentador falou para o comediante Igor Guimarães se afastar. “Deixa que eu me sirvo, que depois você não inventa merda ao meu respeito. Não estou abusando de ninguém, hein? Estou eu mesmo me servindo aqui, tá? Pelo amor de Deus.”>

A fala foi considerada por internautas uma resposta velada à acusação feita por Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita. Em abril, Juliana denunciou o apresentador por estupro, afirmando que foi imobilizada e tocada sem consentimento durante uma gravação do The Noite, em 2016. Segundo ela, Gentili tinha conhecimento do caso, mas não tomou providências suficientes à época.>

Após a denúncia vir à tona, Gentili divulgou um vídeo de 45 minutos em suas redes sociais e negou ter sido omisso. Ele disse que foi procurado por Juliana e ofereceu apoio jurídico e psicológico, além de ter proibido Mesquita de retornar ao programa. O humorista disse ainda que mandou reforçar a segurança no estúdio. “Fui pego de surpresa pelas declarações dela. Me senti apunhalado”, disse o apresentador, que também divulgou áudios e conversas como forma de comprovar sua versão.>

Na época, Juliana criticou a condução do caso pelos bastidores do SBT e formalizou uma representação criminal contra Mesquita no Ministério Público de São Paulo. A defesa do apresentador afirma que a situação foi uma “brincadeira combinada”, e que ele irá processá-la judicialmente.>