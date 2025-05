LUTO

Zilu faz desabafo emocionado após perda: 'Um dos dias mais difíceis da minha vida'

Mãe de Wanessa escreveu um longo texto para o seu 'anjinho', que morreu

Zilu Camargo usou as redes sociais nesta quarta-feira (14/5) para anunciar a morte de seu cachorro, Bilu, de 12 anos. Em um desabafo emocionante, ela descreveu a despedida como um dos momentos mais difíceis de sua vida. “Com o coração despedaçado, venho compartilhar com vocês que o meu companheirinho de 12 anos, o Bilu, foi morar no céu dos cachorrinhos”, escreveu a empresária e influenciadora.>