Micheli Machado tem recebido apoio da família após perder bebê na reta final da gestação: 'Está recolhida'

A bebê é fruto do relacionamento de Micheli com o ator Robson Nunes

Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2025 às 10:04

Micheli e Robson tentam se recuperar da perda Crédito: Reprodução

A atriz Micheli Machado recebeu alta do Hospital São Luiz, em São Paulo. Segundo a assessoria de Micheli, ela estava na reta final da gestação e notou a ausência de movimentos do bebê. Exames apontaram a falta de batimentos cardíacos do neném, que não teve o nome divulgado, e foi necessário fazer uma cesárea de emergência. >

Segundo nota enviada por sua equipe ao Gshow, Micheli está em casa, onde se recupera ao lado da família. “Ela está em casa desde a última segunda-feira e passa bem, recolhida e se recuperando do luto ao lado da família, que agradece o carinho que tem recebido dos amigos e fãs”, informou o comunicado.>

A bebê é fruto do relacionamento de Micheli com o ator Robson Nunes. Os dois já são pais de Morena, de 13 anos. Discretos sobre a gravidez, o casal vinha dividindo com amigos próximos a expectativa pela chegada da segunda filha.>

Nas redes sociais, colegas e fãs manifestaram apoio à atriz nos últimos dias. As mensagens destacam o carinho do público, que acompanha a carreira de Micheli desde os trabalhos no teatro e na televisão. Até o momento, ela e Robson não se pronunciaram publicamente sobre o ocorrido.>

O parto e os detalhes do quadro clínico não foram divulgados. O caso corre de forma reservada, a pedido da família.>