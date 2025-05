EMOÇÃO

'Me desestruturou': Padre Fábio de Melo se emociona ao relembrar morte da mãe

Religioso abriu o coração sobre luto, depressão e o momento devastador da despedida

A lembrança do último contato com a mãe ainda é um peso para o sacerdote. Por conta do agravamento do estado de saúde dela, os médicos organizaram uma chamada de vídeo entre os dois. "Ela estava com muita falta de ar e os médicos pediram que eu tentasse acalmá-la. Mas quando ela me viu, inverteu tudo. Mesmo ofegante, tentou me confortar. Fingiu que estava bem", contou com a voz embargada. "Ela disse: 'Estou muito cansada, Fabinho, mas daqui a pouco estou de volta'. Essa foi a última vez. Depois disso, só recebi o corpo lacrado.>