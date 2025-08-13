A CIÊNCIA EXPLICA

Atriz engravida de marido que morreu há 10 anos; entenda

Laura Orrico perdeu o marido para um tumor cerebral em 2015, mas não deixou de realizar o sonho do casal

Elis Freire

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:50

Laura Orric e Ryan Cosgrove Crédito: Arquivo Pessoal / Reprodução People

A atriz estadunidense Laura Orrico e o seu marido Ryan Cosgrove sonhavam em se tornarem pais, mas um diagnóstico de câncer no cérebro recebido por Ryan desmoronou os planos do casal. Conhecida por papéis em séries como CSI: Miami e Kevin Can Wait, Laura deixou Hollywood depois da descoberta da doença do marido em 2007.

De acordo com informações da revista People, Laura e Ryan se conheceram em 1999 e se casaram em 2004. E aí que vem o pulo do gato: antes do início do tratamento contra o câncer, Ryan congelou seu esperma para que pudessem tentar ter filhos futuramente. A partir de 2013, ela tentou inseminações e fertilizações in vitro, engravidou duas vezes, mas sofreu abortos espontâneos. E em 2015, Ryan acabou falecendo.

“Foi muito difícil vê-lo sofrer e ficar cada vez mais frágil”, contou Laura à People.

Mas, em 2025, aos 48 anos, a atriz decidiu realizar o sonho mesmo sem o marido vivo. “Se não fizesse agora, seria tarde demais. Eu me arrependeria pelo resto da vida. Nunca tive a intenção de fazer isso sozinha, mas não podia esperar mais”, afirmou à revista americana.

Laura explicou que antes da morte de Ryan, o casal conversou sobre o que aconteceria caso ele falecesse antes de terem filhos e garantiu que ele deu a Laura permissão explícita para usar seu esperma e dar continuidade à família. “Eu tive a bênção dele”, disse a atriz.

O processo para engravidar

Em abril de 2025, Laura iniciou ao processo para fertilização in vitro. Ela passou pelo procedimento no final de maio e, e em 9 de junho, recebeu a tão esperada notícia. “O telefone tocou, meu estômago gelou. Quando ouvi o resultado, só pensei em contar para a minha mãe primeiro”, relatou.

Animada, ela compartilhou a alegria com a família de Ryan, que a acompanhou de perto. “A mãe dele foi comigo à última ultrassonografia. Eles estão animados. É uma bênção, por ser do Ryan. Para eles, é algo muito importante”, ressaltou.