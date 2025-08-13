Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Árvores trocam mensagens e alimentos através do solo, revelam estudos

Embora pareçam isoladas, as árvores mantêm uma complexa vida social escondida

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:30

Sob o chão, elas compartilham informações, fazem trocas e até competem entre si
Sob o chão, elas compartilham informações, fazem trocas e até competem entre si Crédito: Freepik

Normalmente não pensamos nas árvores como organismos capazes de dialogar ou interagir, mas pesquisas mostram que isso acontece. De acordo com os estudos, elas podem manter relações sociais ativas.

Leia mais

Imagem - Por que árvores têm o tronco pintado de branco? Descubra os motivos

Por que árvores têm o tronco pintado de branco? Descubra os motivos

Esse fenômeno é possível graças a uma rede de fungos que cresce junto e dentro das raízes. Em troca de açúcares produzidos pelas árvores, esses fungos fornecem nutrientes essenciais a elas.

Os cientistas constataram que essa conexão vai muito além da simples troca de alimentos, revelando interações muito mais sofisticadas do que se imaginava.

Pando, a árvore considerada um dos seres vivos mais antigos e pesados do mundo

Pando por Reprodução
Pando por Reprodução
Pando por Reprodução
Pando por Reprodução
Pando por Reprodução
1 de 5
Pando por Reprodução

Compartilhamento e avisos subterrâneos

Conectadas a essa rede fúngica, as árvores conseguem distribuir nutrientes entre si, criando algo semelhante a uma internet subterrânea que mantém todas interligadas.

As chamadas árvores-mãe, geralmente mais velhas, enviam açúcares para mudas que crescem em áreas sombreadas, aumentando a chance de que elas sobrevivam.

Quando estão doentes ou próximas de morrer, algumas árvores transferem seus nutrientes para a rede, beneficiando plantas vizinhas que estejam saudáveis.

Além disso, as árvores enviam sinais químicos através dos fungos. Ao sofrer um ataque, liberam substâncias que alertam outras próximas, estimulando-as a reforçar seus mecanismos de defesa.

Competição e ações hostis

Essa “rede natural” também tem seu lado competitivo, com casos de sabotagem e exploração.

Algumas orquídeas se aproveitam da conexão para retirar nutrientes de árvores próximas, enquanto espécies como a nogueira-preta liberam substâncias tóxicas para enfraquecer rivais.

Por isso, ao observar uma floresta, é importante lembrar que existe uma rede invisível e cheia de interações acontecendo debaixo da terra.

Mais recentes

Imagem - Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto

Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto
Imagem - Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'

Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'
Imagem - Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta