Árvores trocam mensagens e alimentos através do solo, revelam estudos

Embora pareçam isoladas, as árvores mantêm uma complexa vida social escondida

Agência Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:30

Sob o chão, elas compartilham informações, fazem trocas e até competem entre si Crédito: Freepik

Normalmente não pensamos nas árvores como organismos capazes de dialogar ou interagir, mas pesquisas mostram que isso acontece. De acordo com os estudos, elas podem manter relações sociais ativas.

Esse fenômeno é possível graças a uma rede de fungos que cresce junto e dentro das raízes. Em troca de açúcares produzidos pelas árvores, esses fungos fornecem nutrientes essenciais a elas.

Os cientistas constataram que essa conexão vai muito além da simples troca de alimentos, revelando interações muito mais sofisticadas do que se imaginava.

Compartilhamento e avisos subterrâneos

Conectadas a essa rede fúngica, as árvores conseguem distribuir nutrientes entre si, criando algo semelhante a uma internet subterrânea que mantém todas interligadas.

As chamadas árvores-mãe, geralmente mais velhas, enviam açúcares para mudas que crescem em áreas sombreadas, aumentando a chance de que elas sobrevivam.

Quando estão doentes ou próximas de morrer, algumas árvores transferem seus nutrientes para a rede, beneficiando plantas vizinhas que estejam saudáveis.

Além disso, as árvores enviam sinais químicos através dos fungos. Ao sofrer um ataque, liberam substâncias que alertam outras próximas, estimulando-as a reforçar seus mecanismos de defesa.

Competição e ações hostis

Essa “rede natural” também tem seu lado competitivo, com casos de sabotagem e exploração.

Algumas orquídeas se aproveitam da conexão para retirar nutrientes de árvores próximas, enquanto espécies como a nogueira-preta liberam substâncias tóxicas para enfraquecer rivais.