SUSTO

Padre Fábio de Melo morreu? Entenda confusão envolvendo o nome do religioso

Informação trocada provocou caos e deixou os internautas assustados

Nesta quinta-feira (30), a suposta morte do Padre Fábio de Melo alcançou o topo da pesquisa no Google e deixou os internautas chocados. Contudo, isso tudo foi uma confusão envolvendo o nome do religioso com o do coreógrafo carnavalesco Fábio de Mello. Como os dois têm o mesmo nome, as informações viralizaram, deixando muitos internautas acreditando que o padre tinha morrido, principalmente por estar enfrentando um quadro de depressão. >