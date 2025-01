SAÚDE PSICOLÓGICA

Padre Fábio de Melo desabafa sobre nova luta contra a depressão: 'Vontade de deixar de viver'

Declaração foi feita em show no Pernambuco

No último domingo (19), Padre Fábio de Melo realizou um show em São Lourenço da Mata, em Pernambuco, e emocionou os fiéis ao revelar que está lutando novamente contra a depressão. O religioso já enfrentou a doença no ano passado. No palco, ele confessou que as últimas semanas têm sido difíceis.