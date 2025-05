NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Basílio expõe segredo de Maristela e abala a elite carioca (08)

Motorista vingativo revela casamento com socialite e causa escândalo entre as madames

O capítulo desta quinta-feira 0(8) de Garota do Momento promete abalar as estruturas da alta sociedade! Basílio (Cauê Campos), cansado das humilhações e manipulações de Maristela (Lilia Cabral), decide contra-atacar e o faz da forma mais escandalosa possível: revelando a verdade sobre o relacionamento entre eles para a elite que ela tanto se esforça em impressionar. >

Tudo começa quando o ex-motorista descobre que Maristela e Juliano estão por trás do desaparecimento de Clarice, que acabou sendo internada à força. Tomado pela raiva e movido pelo desejo de justiça, Basílio arma uma emboscada social e se apresenta como o marido apaixonado da socialite, deixando suas amigas chocadas. A farsa de Maristela começa a ruir diante do círculo da alta roda.>

Enquanto isso, outros núcleos seguem em tensão: Gregório pede que Clarice mantenha a calma enquanto elabora um plano para tirá-la da clínica. Beatriz consegue se infiltrar no local com ajuda dele, iniciando a operação de resgate. Celeste teme voltar à escola após ser alvo de comentários maldosos, mas recebe apoio de Eugênia e Bia.>

Na tentativa de desestabilizar Alfonso, Alfredo começa a investigar seus pontos fracos. Já Zélia tenta vender as joias de Clarice para levantar dinheiro. No meio do turbilhão, Maristela e Juliano recebem a impactante notícia de que Geraldo está vivo.>