LUTO NAS REDES

Influenciadora morre após cirurgia bariátrica e caso repercute internacionalmente

A esteticista e criadora de conteúdo teve morte repentina dias após o procedimento

Com mais de 13 mil seguidores no Instagram, Valéria era conhecida por compartilhar dicas de estética, beleza e bem-estar, além de divulgar os resultados dos tratamentos oferecidos em sua própria clínica. Seu conteúdo atraiu a atenção inclusive da mídia internacional. A revista americana People noticiou o falecimento após a influenciadora Caila Carim, que tinha um encontro marcado com Valéria, compartilhar a notícia com seus seguidores.>