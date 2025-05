VEJA IMAGENS

Filha de Gil posta fotos íntimas nua, e fãs cogitam novo affair

Bela Gil postou cliques nas redes sociais: 'Sentindo muito (bem)"

Bela Gil surpreendeu os seguidores ao postar fotos de nu artístico. A filha de Gilberto Gil compartilhou, nas redes sociais, cliques nos quais aparece com os cabelos molhados, chorando e sorrindo, deitada no chão. Em uma das imagens, a apresentadora aparece entrelaçada ao corpo de outra pessoa - o que fez os fãs cogitarem um novo affair.>

"Sentindo muito (bem)", escreveu, na legenda do post. Vários feitos reagiram nos comentários. A atriz Isadora Ribeiro elogiou: "Fotassa", enquanto Narcisa Tamborindeguy disse: "Te amo". Já Adriane Galisteu deixou emojis de coração. Outros internautas também reagiram e elogiaram bastante Bela.>

Bela não assume nenhum romance desde que terminou seu casamento de 19 anos com João Paulo Demasi, em janeiro de 2023. Alguns seguidores torceram pela volta do casal, que vivia uma relação não-monogâmica: "Voltou com o amor da vida?". "Pensei e torci pelo mesmo", confessou outra.>