HORA DE MALHAR

Patrícia Poeta elege look 'à vácuo' para treinar e exibe costas malhadas

Apresentadora postou vídeos mostrando um dia de academia

A apresentadora Patrícia Poeta dividiu com os seus seguidores uma parte de seu treino na academia. A jornalista de 48 anos postou, nos Stories do Instagram, na quarta-feira (7), dois vídeos em que aparece se exercitando, com direito a look de calça e top colados, no estilo 'a vácuo'. As costas malhadas chamaram a atenção, assim como o abdômen.>