LUTA SILENCIOSA

Padre Fábio de Melo fala sobre depressão: "Meu maior desafio é preservar a poesia"

Religioso compartilha reflexões sobre sua batalha contra a tristeza e o impacto das medicações em sua vida

"Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde menino. Tudo em excesso, alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. No avesso de toda alma que hospeda a melancolia, eram muitas loucuras, muitos delírios", refletiu o padre, que segue afastado de suas participações no programa Domingão com Huck.>