RECONHECIMENTO TARDIO

Fernanda Torres se desculpa por uso de blackface em esquete exibida no Fantástico

Atriz reconhece erro e reforça compromisso com a luta contra o racismo e a desigualdade

A atriz Fernanda Torres se desculpou pelo uso de “blackface” em uma esquete exibida no programa Fantástico há cerca de duas décadas. No vídeo, que voltou a circular nas redes sociais, a artista aparece interpretando uma empregada doméstica com o corpo pintado de preto. >

A atriz contextualizou que, na época, o entendimento sobre o racismo e o peso histórico do blackface ainda era restrito no Brasil. “Naquele tempo, apesar dos esforços dos movimentos e organizações negras, a consciência sobre a história racista e o simbolismo do blackface ainda não havia alcançado o entendimento do público geral no Brasil. Hoje, graças aos avanços na consciência cultural, está muito claro que o blackface nunca é aceitável”, destacou.>