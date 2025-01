MUDANÇA DE ESTILO

Pabllo Vittar surpreende fãs e adota novo visual; veja

Cantora compartilhou a transformação em vídeo no TikTok, mas logo retornou com seu look característico

H Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 11:32

Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecida por suas longas perucas e produções marcantes, Pabllo Vittar surpreendeu o público neste domingo (26) ao compartilhar no TikTok um vídeo raspando os cabelos. A transformação foi embalada pela música Eusexua, da cantora FKA twigs, e rapidamente chamou a atenção dos fãs. >

Na legenda do vídeo, a artista declarou sua admiração pela britânica. “Love u @FKA twigs” (“Amo você, FKA twigs”, em tradução livre), escreveu. A cantora tem um visual parecido ao adotado pela artista brasileira. Horas depois, no entanto, Pabllo voltou a publicar na mesma plataforma, agora “montada” com os tradicionais cabelos longos, mostrando que a mudança foi temporária.>