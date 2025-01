TRETA DO AXÉ

Empresário de Claudia Leitte troca farpas com fã e alfineta Ivete Sangalo

Desentendimentos entre as cantoras baianas continuam repercutindo, agora com declarações do empresário Fábio Almeida.

H Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 09:48

Fábio Almeida foi empresário de Ivete Sangalo, agora é responsável pela carreira de Claudia Leitte Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As polêmicas entre Ivete Sangalo e Claudia Leitte seguem movimentando os bastidores da música baiana. Desta vez, Fábio Almeida, ex-empresário de Ivete e atual responsável pela carreira de Claudia, protagonizou uma troca de farpas com fãs nas redes sociais e mandou uma indireta para a antiga parceira de trabalho. >

A tensão começou após Fábio comentar, de forma irônica, uma fala de Ivete durante o especial do programa “Sem Censura”, exibido no último dia 21 de janeiro, data marcada pelo combate à intolerância religiosa.“Que a cultura de matriz africana seja realmente respeitada e não utilizada por alguns como palanque. Aos que usam excessos calculados, algoritmos e textos sobre redes para alimentar uma síndrome de pequenos poderes, saibam que isso não manchará o debate verdadeiro”, escreveu Fábio Almeida. >

Em resposta, um seguidor criticou Fábio: “Você está gritando sozinho, e Ivete não está te dando atenção.” Ele rebateu: “Ela gritou em outro momento (risos). Acorda, querido.” Outro comentário acusou o empresário de não superar a ruptura com Ivete, ao que ele respondeu: “Não cancelei nenhuma turnê.”>

Fábio respondeu fã nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Rompimento turbulento>

O rompimento profissional entre Ivete Sangalo e Fábio Almeida veio à tona em 2023, conforme revelado pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Na época, os dois já se comunicavam exclusivamente por meio de advogados.>

Segundo informações divulgadas na ocasião, o fim da parceria foi marcado por divergências sobre acesso a dados financeiros e discussões tensas. Apesar de Fábio ter declarado publicamente que lamentava o término e manteria respeito por Ivete, as recentes declarações do empresário foram interpretadas como provocações por fãs da artista.>