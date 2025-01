MOMENTO DE FÃ

Rita Batista tieta Maria Bethânia na Lavagem de Santo Amaro: "Feliz em estar aqui"

A apresentadora compartilhou um momento especial na festa de Nossa Senhora da Purificação e celebrou a tradição ao lado de devotos

O encontro de Rita Batista com Maria Bethânia, no último domingo (26), durante a Lavagem de Nossa Senhora da Purificação, em Santo Amaro, foi um dos destaques do evento religioso no Recôncavo Baiano. Admiradora da cantora, Rita não perdeu a oportunidade de registrar o momento e compartilhou com os seguidores fotos da celebração, mostrando entusiasmo com a festividade. >