CRIA DA IVETE

Marcelinho Sangalo brilha em show no último dia do Festival de Verão

Jovem percussionista participou do show da mãe, que também contou com fãs e Lore Improta no palco.

H Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 10:21

Marcelo Sangalo Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

O talento de Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo, roubou a cena neste domingo (26), durante a apresentação no Festival de Verão 2025. Integrando a banda da mãe como percussionista, Marcelinho foi um dos destaques do show, que teve momentos emocionantes com a participação de fãs e da dançarina Lore Improta. >

Antes de se apresentar, Marcelo conversou com o Alô Alô Bahia e expressou a alegria de dividir o palco com a mãe, além de adiantar planos para o Carnaval. “Fico feliz de estar aqui tocando e fortalecendo mainha novamente. No Carnaval estarei também, na maratona de 6 horas de trio elétrico. Também estou preparando novidades para esse ano que logo mais o público vai saber”, revelou.>

Ivete, que frequentemente convida o filho para participar de seus shows, não escondeu o orgulho. Desde apresentações marcantes, como no Rock in Rio, onde Marcelinho tocou piano ao lado da mãe, o jovem vem mostrando sua paixão pela música, com destaque especial para a percussão.>