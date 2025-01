EXPLOSÃO DE ALEGRIA

Ivete Sangalo sacode Festival de Verão e celebra 23 anos de história no palco

Com energia contagiante, a cantora apresentou sucessos antigos e novos, incluindo sua aposta para o Carnaval de 2025

Luiza Gonçalves

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 22:32

Ivete Sangalo comemora 23 anos no Festival de Verão Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Em uma breve passagem para a imprensa, minutos antes de subir no palco, Ivete apareceu radiante, brilhante da cabeça aos pés em seu vestido amarelo, vermelho e branco, e saltos vermelhos. As falas foram breves, mas o espírito da noite era um só: “Muita energia de gostosa e o verão gritando na minha porta”, afirmou Mainha. É o Verão da Ivete, dizia o lead atrás do palco que recebeu a performance da cantora na noite deste domingo (26), no Festival de Verão. >

São 23 anos no palco do evento que, segundo a artista, se mistura com sua própria história. Pois acelere, que hoje também era dia de Ivete. Rock in Rio, Carnaval, FV, a entrega sempre 100% da banda, do ballet e da artista, que em meio a chuva de confetes e explosões de fumaça transita pelo palco e incendeia a plateia com Só Love, Cria de Ivete, Macetando, Abalou, Festa, Tempo de Alegria, dentre outros sucessos, e sua aposta para o Carnaval de 2025, a música Energia de Gostosa. Durante a canção, Ivete convidou Lore Improta para dançar ao seu lado do palco. >

Multidão assistiu ao show de Ivete Sangalo Crédito: Paula Fróes/CORREIO

“Não sei se eu respiro com o coração ou com o pulmão. Quando é aqui em casa, em Salvador, eu fico assim”, disse a cantora. Nessa hora, os saltos já davam lugar ao tênis prateado brilhante, apropriado para a pipoca pré-carnaval. “Agora sim”, brincou Ivete após a troca. >