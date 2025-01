MÚSICA

Parangolé agita o Festival de Verão 2025 com estreia de Lincon Sena como vocalista

No palco Cais, o grupo baiano trouxe sucessos do pagode e hits do verão, e fãs acreditam no sucesso do novo comandante para o carnaval de 2025

Luiza Gonçalves

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 18:34

Lincon Sena Crédito: Parangolé/Lucas Leawry

Iniciando a programação do Palco Cais neste domingo (26), o Parangolé levou o pagodão baiano ao Festival de Verão 2025. Essa foi a primeira vez que o grupo se apresentou no festival sob o comando do vocalista Lincon Sena, anunciado em outubro de 2024 após a sai da Tony Sales. >

Com ballet e percussão enérgica, o Parangolé agitou a plateia mesclando sucessos da banda como Diferenciada, Tchubirabirom e Abaixa que é Tiro, canções de artistas do pagode baiano como Igor Kannario e La Fúria, e até mesmo os hits do verão brasileiro Descer para BC e Resenha do Arrocha.>