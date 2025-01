FV25

Festival de Verão: saiba tudo sobre o evento deste final de semana

Confira informações sobre transporte, estacionamento, atrações, preços e itens proibidos

Tharsila Prates

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 22:23

Festival de Verão Crédito: Divulgação

O Festival de Verão 2025 acontece neste final de semana, no Parque de Exposições de Salvador. A abertura dos portões está marcada para as 15h nos dois dias do evento. Os shows começam a partir das 16h20. Serão 30 atrações, de diversos gêneros musicais.>

Neste sábado (25), Ana Castela convida Xamã, SPC convida Alcione, Pitty convida Melly, além de Bell Marques, Alok, Natiruts e Daniela Mercury e Timbalada.>

No domingo (26), Jão convida Gustavo Mioto, Ivete Sangalo, Luiz Caldas e Saulo, Pedro Sampaio, Ludmilla, Léo Santana e Baiana System convida Marcelo D2 e BNegão.>

Os ingressos ainda estão à venda pelo site do Sympla ou pela venda física no Boratickets, que fica no 2º piso do Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores). Os valores são:>

• Pista individual: R$ 160,00 (inteira) / R$ 90,00 (meia solidária) / R$ 80,00 (meia);>

• Pista passaporte: R$ 288,00 (inteira) / R$ 153,00 (meia solidária) / R$ 144,00 (meia);>

• Camarote individual: R$ 290,00 (preço único);>

• Camarote passaporte: R$ 520,00 (preço único).>

Fique atento ainda aos objetos que podem ou não ser levados. Confira a lista:>

Itens obrigatórios>

• Ingresso do FV23 (físico ou digital)>

• Documento oficial com foto>

Itens permitidos>

• Garrafa plástica vazia com capacidade de até 300ml>

• Chapéu ou boné>

• Capa de chuva>

• Celular>

• Bolsa/Mochila>

• Óculos de sol>

• Protetor solar e labial>

• Canga>

• Câmera portátil>

• Álcool em gel>

• Carregador de celular>

Itens proibidos>

• Alimentos e bebidas>

• Copos, latas e garrafas de qualquer material que não seja plástico>

• Objetos cortantes ou pontiagudos>

• Objetos de vidro>

• Fogos de artifício>

• Guarda-chuva>

• Capacete>

• Substâncias inflamáveis ou tóxicas>

• Perfumes, cosméticos e desodorantes>

• Correntes ou cinturões>

• Bastão para tirar foto>

• Bancos ou cadeiras>

• Animais>

• Cartazes feitos com papelão grosso ou fixados a madeiras>

• Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável>

• Arma de fogo ou arma branca>

• Bicicleta, skate ou qualquer tipo de veículo, motorizado ou não>

Transporte>

Quem planeja ir ao Festival vai poder contar com o metrô não só para chegar ao evento, como também na volta para casa. A CCR Metrô, concessionária que opera o modal, anunciou uma estratégia especial de operação. Das 5h de sábado (25) até as 23h59 de segunda-feira (27), o sistema vai funcionar 24h. Entre 0h e 5h desses dias, a Estação Mussurunga do Metrô, que fica próxima ao local dos shows, vai funcionar para embarque, enquanto as outras estações ficarão abertas exclusivamente para desembarque.>

Estacionamento>

Como nas edições anteriores, o evento terá estacionamento com tarifa única (R$ 40). Haverá ainda um ponto de táxis credenciados com acesso pela Avenida Dorival Caymmi.>