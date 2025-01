SHOW DA MARROM

Alcione e Só Pra Contrariar emocionam plateia do Festival de Verão com sambas românticos

Festival iniciou neste sábado (25)

Luiza Gonçalves

Publicado em 25 de janeiro de 2025 às 20:54

Alcione e Alexandre Pires Crédito: leawry

Elegância e nostalgia numa performance que reuniu duas potências do samba. Em cena Só Pra Contrariar e Alcione protagonizaram um momento mágico no Festival de Verão 2025. Já era de se esperar que dessa junção emocionaria a plateia, os músicos e mesmo já sendo amigos há décadas, o próprio Alexandre Pires que olhava de cantinho emocionando a Marrom cantar Você me Vira a Cabeça. >

“A galera tá querendo ouvir aquela música, aquela que já chega na primeira estrofe dizendo tudo” , afirmou o cantor pedindo pela canção. A sequência seguiu com A Loba e Não Deixe o Samba Morrer, acompanhadas por alguns acordes da banda e com leves participações de Alexandre, reverenciando a voz do Samba. >

“Para nós é uma honra estarmos cantando nesse palco com você. Te ver cantando é um privilégio”, garantiu Pires. >

O momento contou ainda com Meu Ébano, quando Alcione brincou: “Essa eu fiz para você Alexandre” e ainda Estranha Loucura, cantada em dueto, abraçados lado a lado, imponentes em trajes de gala e revelando o carinho e respeito que regia aquela cena . “Tá dado o recado”, resumiu Alexandre sobre a passagem de Alcione no palco. >

No público, a chance de ver SPC e Alcione juntos foi um o motivo principal da vinda da professora Tereza, 50, para o sábado no FV2025. “Esse encontro vai é incrível. Sou fã do SPC. Eu tenho 50 anos, então eles foram a base da minha adolescência e Alcione é Alcione né. Nos mulheres temos que reverencia-la, foi quem conseguiu muito para o samba feminino, o samba com respeito, levou a nossa voz”, afirmou. >

Durante o show, a banda Só Pra Contrariar apresentou parte do repertório da turnê SPC - O Último Encontro que presta homenagem aos 35 anos de história da banda. Uma celebração em excelência: eram mais de 20 músicos no palco entre backings, sopros, cordas e percussão; todos em black tie trazendo um ar das big bands de jazz; iluminação precisa e uma entregar enérgica do samba no pé aos vocais mais românticos. >