SÓ NO SAPATINHO

Segurança no Festival de Verão não segura samba no pé ao ouvir Alcione no palco

Festival iniciou neste sábado (25)

Anna Luiza Santos

Publicado em 25 de janeiro de 2025 às 21:27

Segurança no FV Crédito: Reprodução

O trabalho de George Reis ajudou o segurança a ficar mais perto da sua cantora favorita, Alcione, uma das atrações do Festival de Verão 2025 neste sábado (25), em Salvador. A cantora subiu no palco junto com o grupo Só Pra Contrariar, dividindo o microfone com Alexandre Pires e embalando a noite quente de capital baiana com os sambas clássicos românticos. >

Aos 38 anos, o morador de Cosme de Farias não segurou a emoção nem o samba no pé, ficando só no sapatinho durante o show da Marrom. O gingado e carisma do segurança chamou a atenção do público na grade, que erguia uma mão para o alto e colocava a outra no coração para cantar com intensidade os hits da Marrom. >