FENÔMENO POP

Jão faz show inesquecível no Festival de Verão e promete voltar a Salvador em breve

O cantor arrasou no palco com grandes sucessos, participação de Gustavo Mioto e uma performance cheia de energia, agradecendo aos fãs baianos pela recepção calorosa.

“Muito prazer eu sou o Jão, essa é minha grande banda, meu grande ballet, sejam muito bem vindos ao nosso show. É o seguinte, eu nunca piso em Salvador para brincar, desde que eu conheci aqui em 2018 e hoje não vai ser diferente. Obrigado por serem mágicos”. Essas foram as primeiras palavras do cantor de Brasília, Jão ao iniciar sua apresentação no Festival de Verão 2025. O artista pop foi a terceira atração do domingo (26) que marcou seu retorno ao solo baiano após a Superturnê em 2024. Acompanhado de banda completa, backing vocals, cenografia e uma linha de frente de bailarinos, Jão apresentou seus maiores sucessos dentre eles Idiota, A Rua, Escorpião e Lábia que foram acompanhados a plenos pulmões pelos fãs, em sua maioria adolescentes e jovens. >