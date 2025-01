AFROROCK NO PALCO

BaianaSystem, BNegão e Marcelo D2 dominam o Festival de Verão com show histórico

Com guitarras pesadas, energia contagiante e uma fusão de rock e carnaval baiano, a apresentação no Parque de Exposições levou o público a uma experiência única

Luiza Gonçalves

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 20:03

Russo Passapusso Crédito: Lucas Leawry

Um dia histórico de afrorock com BaianaSystem, BNegão e Marcelo D2. Atitude de sobra, letras de visão e energia que fizeram a poeira subir no Parque de Exposições. Guiados pela guitarra baiana de Roberto Barreto e pelos vocais de Russo Passapusso, um pouco do Navio Pirata foi transportado para o Festival de Verão 2025 na apresentação do último domingo (26). Máscaras coloridas flutuavam no público, que não parava os pés no chão. >

Metamorfose musical em cena, os clássicos do carnaval baiano foram dominados por graves de peso e uma levada rock and roll. O show começou com "Balacobaco", canção presente no novo lançamento de Baiana, o álbum O Mundo da Volta, e seguiu com sucessos de quatro trabalhos anteriores, como "Capim Guiné", "Saci Pererê" e "Cabeça de Papel". A performance trouxe elementos visuais dos clipes, com danças e artes gráficas dos álbuns nos seis telões psicodélicos presentes no palco.>

BNegão e Russo Passapusso Crédito: Lucas Leawry