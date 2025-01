LUTO

Avó de Marília Mendonça morre aos 82 anos

Dona Teresa Vieira, mãe de Dona Ruth, foi sepultada no último sábado (25); causa da morte não foi divulgada.

O velório e o sepultamento ocorreram no sábado (25), no Cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiânia. Teresa era mãe de Dona Ruth Dias e de Abicelí Silveira, que faleceu junto com Marília no trágico acidente aéreo ocorrido em novembro de 2021.>