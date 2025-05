VIRALIZOU

Cafeteria demite gerente após reclamação do padre Fábio de Melo

Religioso estava em Joinville (SC) para um show em homenagem às mães, no sábado (10)

Tharsila Prates

Publicado em 12 de maio de 2025 às 22:16

Padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução

Um gerente da Cafeteria Havanna em um shopping de Joinville (SC) foi demitido depois que um vídeo do padre Fábio de Mello viralizou nas redes sociais. Nele, o padre reclama de uma situação desagradável que passou na loja e classificou de arrogante a postura do funcionário.>

O padre explica que gravou o vídeo não para fazer uma denúncia, mas um alerta, "para que as pessoas que trabalham no comércio saibam que elas não estão acima do bem e do mal". O religioso escolheu dois potes de doce de leite sem açúcar e, quando chegou no caixa para pagar, "o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma dos dois potes com o preço que estava na estante".>

"Muito educadamente eu disse à moça do caixa que a soma estava errada. Aí ela ficou assim, foi lá, viu e disse 'não, lá está errado'. Nisso, o gerente se adiantou, extremamente deselegante, afirmando que 'o preço está errado, se quiser levar, o preço certo é este'", contou o padre.>

Fábio de Mello avisou que não criaria caso. "Eu falei pra moça: 'Olha, eu não vou criar caso, porque não vim aqui pra isso, mas só para lembrar, quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço que está anunciado, mesmo que ele esteja errado. Não é o gerente do estabelecimento que decide quanto vai ser cobrado ou não. Se eu quisesse criar caso, não faria isso, eu teria chamado alguém que representasse os meus direitos e teriam que vender pelo preço que estava lá. O que mais me assusta é a prepotência", continuo o padre no vídeo, classificando a postura do gerente como "arrogante".>

Em nota enviada ao site portal NSC, de Santa Catarina, a Cafeteria Havanna afirmou que já apura a situação e que o colaborador envolvido não faz mais parte do quadro de funcionários do estabelecimento. Confira a nota na íntegra:>

“A Havanna Joinville/SC, tem como missão proporcionar momentos acolhedores e especiais a cada pessoa que passa por nossa loja. Por isso, recebemos com muita atenção e preocupação o relato de um cliente que se sentiu mal atendido em nossa unidade.>

Queremos expressar, em primeiro lugar, nosso pedido sincero de desculpas. Lamentamos profundamente que a experiência vivida tenha ficado aquém do que prezamos e buscamos diariamente. Sabemos o quanto cada cliente é importante e levamos muito a sério qualquer situação que afete a confiança que construímos com todos vocês.>

Já estamos apurando os detalhes do ocorrido com responsabilidade e agilidade, informamos também que o colaborador envolvido no ocorrido já não faz mais parte do nosso quadro de funcionários. Mais do que esclarecer, nosso compromisso é agir para corrigir e garantir que esse tipo de situação não volte a acontecer. Estamos redobrando os cuidados com nosso atendimento e reforçando nossos valores junto à equipe.>