'TUDO INDO BEM'

Em tratamento contra o câncer, Netinho diz que levou 128 injeções: 'Barriga está uma peneira'

Cantor usou as redes sociais para comemorar o fim da 4ª etapa do tratamento

Netinho usou as redes sociais nesta quarta-feira (28) para comemorar que está no fim da quarta fase do tratamento contra câncer no sistema linfático. O cantor segue internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, onde realiza sessões de quimioterapia.>