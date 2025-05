INUSITADO

'Mulher fitness perfeita' tem personal só para o bumbum, vende suor engarrafado e cobra 'taxa extra' para maridos

Modelo Karol Rosalin paga mais de R$ 20 mil em treinos: '2.500 agachamentos por semana'

A modelo brasileira Karol Rosalin foi eleita recentemente pela revista Playboy Austrália como a "Mulher Fitness Perfeita". A paulista foi apontada como o exemplo ideal de equilíbrio entre saúde, força e bem-estar, seguindo critérios definidos por inteligência artificial. Ela impressiona por sua dedicação a uma rotina intensa de treinos - e tem conseguido lucrar com isso.>

Além das garrafinhas de suor, ela também vende conteúdo adulto. Inclusive, defendeu a criação de uma "taxa para maridos". Esse valor mensal seria destinado para cobrir os custos com saúde, bem-estar e estética das mulheres.>

"O tempo que nós, mulheres que gostamos de nos cuidar, gastamos em academia, o dinheiro que investimos em alimentação, suplementação, roupas fitness, procedimentos estéticos? Tudo isso tem um custo alto, e no final quem mais se beneficia são eles, que adoram nos ver assim", comentou.>

Para alcançar esses números, ela tem um personal trainer exclusivo para os glúteos. "Ele cuida só do meu bumbum. Pago mais de R$ 20 mil (cerca de US$ 4.000) por mês para garantir que o treino seja impecável. Para mim, é um investimento no meu trabalho e nos meus objetivos (...) Meu bumbum não é só genética; ele é o resultado de muito esforço, disciplina e investimento. Quem quer perfeição precisa trabalhar por ela. Nada disso é sorte, é dedicação total", falou. >