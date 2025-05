REALITY CULINÁRIO

Conheça Leonela Borges, a advogada de Santa Bárbara que representa a Bahia no MasterChef Brasil

A nova temporada do MasterChef Brasil estreou na Band

Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2025 às 11:01

Leonela decidiu mudar de rumo e investir no que sempre foi sua paixão: a cozinha Crédito: Reprodução/Band

A nova temporada do MasterChef Brasil, que estreou na noite de terça-feira (27), na Band, contou com um tempero especial vindo do interior da Bahia. Entre os 18 participantes da 12ª edição do reality culinário está Leonela Borges, advogada de 29 anos, natural do município de Santa Bárbara, no nordeste baiano. >

Com formação em Direito, Leonela decidiu mudar de rumo e investir no que sempre foi sua paixão: a cozinha. Durante a pandemia, começou a compartilhar receitas e experiências gastronômicas nas redes sociais, conquistando um público fiel com conteúdos que destacam a riqueza da culinária baiana. Hoje, além de ensinar pratos típicos, ela também visita restaurantes renomados de Salvador, como o Origem, do premiado chef Fabrício Lemos.>

“Desde muito nova eu cozinho. Mas eu escolhi o Direito basicamente porque eu não me dava esse direito de sonhar com a gastronomia”, revela Leonela em vídeo promocional do programa. “O MasterChef é, sobretudo, por mim, mas é também um agradecimento à minha família por me permitir sonhar.”>