VOCÊ COMPRARIA?

Kim Kardashian lança sutiã com 'detalhe' inusitado e causa polêmica: 'Ainda mais sexy'

Modelo já está à venda por R$ 417; veja fotos

A Skims, marca de underwear de Kim Kardashian, causou polêmica com seu mais novo lançamento: um sutiã com aplicação de piercing em cada um dos bojos. A peça, que ganhou o nome de 'The Ultimate Pierced Nipple Bra', já está à venda, pelo preço de 74 dólares (cerca de R$ 417).>